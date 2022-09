Dupa Academia Romana, si Comitetul Istoricilor Romani, condus tot de clujeanul Ioan Aurel Pop, cere Ministerului Educatiei doua ore de istorie in gimnaziu si trei ore pentru liceeni, indiferent de profil. Pop da exemplul Ungariei

Comitetul National al Istoricilor Romani solicita Ministerului Educatiei ca in invatamantul gimnazial numarul de ore de Istorie din trunchiul comun, obligatoriu, sa fie de cel putin 2 pe saptamana, iar in invatamantul liceal de 3 ore. Solicitarea vine dupa ce Academia Romana, condusa tot de Ioan Aurel Pop, a solicitat acelasi lucru."Noi, reprezentantii Comitetului National al Istoricilor Romani, solicitam prin prezenta identificarea de toti cei care sunt implicati in redactarea noii legi a ... citeste toata stirea