Dupa ce a aflat ca cererea sa pentru suspendarea deciziei UBB a fost respinsa in instanta azi, Bode ataca cu plangere prealabila si decizia in care teza sa e "profund viciata"

Dupa ce a aflat ca cererea sa pentru suspendarea deciziei universitatii "Babes-Bolyai" a fost respinsa in instanta la termenul de azi, ministrul de Interne Lucian Bode spune ca "lupta pentru adevar continua", a atacat si decizia in care teza sa e "profund viciata".La cateva ore dupa ce Tribunalul Salaj, instanta unde acesta a deschis actiunea impotriva UBB de suspendare a deciziei, i-a respins cererea ca nefondata, Lucian Bode spune ca decizia de azi a Tribunalului Salaj e "fireasca" in ... citeste toata stirea