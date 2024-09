Dupa ce a refuzat propunerea opozitiei, primarul Emil Boc se razgandeste si cumpara containere pentru elevii care invata in scolile aflate in plina renovare, in cladiri fara usi sau acoperis

O rectificare a bugetului local pe 2024 a fost initiata de primaurl Emil Boc si va fi discutata intr-o sedinta extraordinara care va avea loc in 23 septembrie. Intentia este de a se aloca fonduri pentru cumpararea de containere si inchidirea de spatii dar si privind transportul elevilor, pe perioada lucrarilor. In cazul a doua scoli din Cluj-Napoca se vor cumpara 7 containere unde elevii sa poata invata in conditii optime pana cand se vor incheia lucrarile de renovare. Este vorba despre Scoala ... citește toată știrea