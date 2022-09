Dupa ce a taiat bursele sociale pentru liceenii de la sate, Cimpeanu anunta ca da alocatii de transport celor care invata in alta localitate

Dupa ce a eliminat bursele rurale pentru liceeni, Cimpeanu anunta ca da alocatii de transport celor care invata in alta localitate. Elevii care fac naveta pentru a ajunge la unitatile de invatamant vor primi pana la 300 de lei pentru transport, potrivit unei ordonante de urgenta anuntata de ministrul Educatiei, in sedinta de guvern de miercuri, 14 septembrie.Cimpeanu a explicat ca elevii cu situatii economice dificile vor primi in continuare burse sociale, iar cei care merg la liceu in alta ... citeste toata stirea