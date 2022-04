Dupa ce au taiat mai multi copaci din oras, Boc anunta ca incepe "ofensiva verde" in Cluj-Napoca

Primarul Clujului sustine ca clujenii se vor putea bucura curand de un oras verde. Potrivit acestuia, 1.425 de arbori de talie mare vor fi plantati in aceasta primavara, iar altii 100.000 de arbori vor fi plantati in oras pana in 2030."Spiritele" par sa se linisteasca, dupa ce Primaria Cluj-Napoca a luat decizia controversata de a taia sute de copaci de la Somes, sub pretextul ca vrea sa amenajeze malul raului. Clujenii au fost si revoltati dupa ce Primaria a permis taierea copacilor din jurul ... citeste toata stirea