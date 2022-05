Dupa ce i-au amendat ca nu au extinctor si trusa medicala, motociclistii s-au CONFRUNTAT cu Politia Rutiera - FOTO

Motociclistii clujeni s-au confruntat cu Politia Rutiera, dupa scandalul truselor medicale si a extinctoarelor, pe care bikerii trebuie sa le aiba la ei, dar nu au unde sa le puna.Politia Ruriera i-a invitat pe motociclisti la o cafea. "Am dezbatut subiecte legate de siguranta motociclistilor, abaterile savarsite de acestia sau de catre conducatorii auto si am lamurit treaba cu trusa medicala, triunghiurile reflectorizante si stingatorul de incendiu.Altfel spus, noi am avut parte de o ... citeste toata stirea