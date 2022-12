Dupa ce Primaria si-a asumat proiectarea si executia Centurii Metropolitane pe plan local, primarul Emil Boc anunta ca la inceputul lui 2023 se lanseaza prima licitatie in cadrul proiectului

Un prin tronson al Centurii Metropolitane a municipiului Cluj-Napoca va fi scos la licitatie in luna ianuarie 2023, fiind vorba despre accesul la Spitalul Regional de Urgenta din Floresti, a anuntat primarul Emil Boc intr-o interventie la Napoca Live."Centura Metropolitana este de departe cel mai important proiect de infrastructura rutiera din Romania. In total are 100 de kilometri. Ganditi-va ca traverseaza Fagetul, Calea Turzii, Borhanciul. Nu vreti sa se construiasca viaducte, poduri care ... citeste toata stirea