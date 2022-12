Dupa crematoriul uman, un consilier local UDMR din Cluj-Napoca isi ridica cort de lux pentru nunti in comuna Feleacu/Proiectul a fost avizat de arhitectul sef al judetului

Un proiect urbanistic pentru amplasarea unui cort de evenimente pe structura metalica in localitatea Feleacu, in intravilan, intr-o zona verde (parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protectie, case de vacanta), a primit avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Judetean Cluj, la ultima sedinta din an. Proiectul il are ca beneficiar pe consilierul local din Cluj-Napoca, Racz Levente Zsolt, cel care detine si crematoriul uman din comuna Moldovenesti.Planului Urbanistic Zonal ... citeste toata stirea