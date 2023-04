Mai multe vedete romanesti au ales au ales sa se pocaiasca in ultima perioada. Spre exemplu, fostul decar clujean al nationalei, George Florescu a luat aceasta decizie in urma cu un an, in timp ce fosta solista a trupei Hi-Q, Dana Nalbaru a fost botezata recent, la varsta de 33 de ani.Iata ca la aceasta lista se adauga si Marian Aliuta, fostul mijlocas in varsta de 45 de ani, care a jucat la echipe precum Steaua, Farul, Sheriff Tiraspol sau Rapid, a ales sa adere si el la aceasta credinta, ... citeste toata stirea