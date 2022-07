Dupa Drula, Boc continua atacurile si la adresa membrilor USR Cluj din Consiliul Local. Primarul a incheiat saptamana tot cu Drula: "El e in campanie electorala pentru sefia partidului si are o competie dura (...) inclusiv un sofer de tir pe care il admir

Acordarea sportului pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca angajatilor Primariei Cluj-Napoca, in cuantum de 15% din salariu de baza, a fost prilej pentru primarul Emil Boc sa atace direct USR-ul, dupa ce si zilele trecute a facut acelasi lucru la adresa lui Catalin Drula (candidat la sefia partidului), facandu-l responsabil ca Centura Metropolitana a Clujului nu a primit finantare in PNRR dar si pentru faptul ca metroul Clujului are o finantare de doar 300 de milioane de euro, in ... citeste toata stirea