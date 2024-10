Dupa o modernizare de 9 milioane de euro, oamenii se plimba in bezna prin Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca: "Iluminatul functioneaza doar pe jumatate"

Tot mai multi clujeni au semnalat ca iluminatul public din Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca functioneaza doar pe jumatate, o problema care persista de luni intregi.Desi situatia a fost semnalata in repetate randuri, iar remedierea temporara a fost realizata pe anumite portiuni, problema reapare frecvent in alte zone ale parcului."Iluminatul in Parcul Feroviarilor functioneaza doar pe jumatatea parcului. Problema este ... citește toată știrea