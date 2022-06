Dupa pista de pe traseul Mocanitei sau cea de-a lungul Somesului, o alta comuna din Cluj vrea sa faca o pista metropolitana pentru biciclisti

Consiliul Judetean (CJ) Cluj si comuna Mica au intrat intr-un parteneriat pentru amenjarea unei piste de biciclete de peste 4,8 kilometri, de la limita cu municipiul Dej si pana la intrarea in localitatea Nires. Pista de biciclete urmeaza sa fie amenajata cu bani europeni in lungul drumurilor judetene DJ 161D si DJ 172 F, in exteriorul santurilor existente. Forul judetean s-a angajat sa asigure terenul necesar amenajarii infrastructurii pentru biciclete iar primaria Mica va depune un proiect in ... citeste toata stirea