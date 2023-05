Greva profesorilor a generat o criza la nivel national, iar dupa aceasta lovitura "incasata" de stat, iata ca urmeaza un nou val de proteste, de data aceasta din partea politistilor. Acestia se aduna in decursul zilei de marti, 30 mai, in fata Ministerului de Interne, pentru a protesta.Mai multi politisti, membrii ai sindicatului Europol se aduna astazi, 30 mai, in fata Ministerului de Interne. Acestia sunt nemultumiti de faptul ca legea salarizarii nu este respectata."Este un prim-protest, ... citeste toata stirea