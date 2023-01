Dupa proiectul de la Cluj, cartile de identitate electronice devin obligatorii pentru toti romanii. Care sunt schimbarile anuntate de autoritati

Noile carti electronice de identitate devin obligatorii pentru toti cetatenii din Romania, iar autoritatile anunta ca aceste documente vor fi emise pana la finalul acestui an.Pana la finalul acestui an, cetatenii Romaniei vor avea carti de identitate cu cip, fiind un proiect scos in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne. "Tehnologiile au avansat foarte mult de la momentul punerii in circulatie a acestui document, astfel incat era momentul sa trecem la noile documente electronice", ... citeste toata stirea