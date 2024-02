Dupa tunelurile legendare, forajele la Metroul Clujului au dat de sare. Costurile ar putea creste pe masura. Ce mai urmeaza? - VIDEO

Forajele de sol pentru statiile viitorului metrou arata ca in solul Clujului este sare destul de multa. Acest lucru risca sa duca la cresterea costurilor, asa cum s-a intamplat si cu podul Porselanului."S-a gasit sare destul de multa, dar nu in toate forajele. Am facut sapaturi pana la 60 de metri adancime", a explicat un angajat al firmei care face forajele geotehnice.Probele prelevate vor merge in laborator pentru teste. Pe langa "sarea destul de multa" s-a gasit o roca de baza compacta. ... citește toată știrea