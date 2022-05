Dupa ultimul simulacru de la sedinta Comisiei de Urbanism din Primarie, consilierii din opozitie cer aplicarea modelului din Timisoara. Toate sedintele de urbanism si siguranta circulatiei sa fie postate pe site-ul oficial, cer ei

O singura sedinta a Comisiei de Circulatie a Primariei a fost transmisa in ultimii doi ani in mediul online, in iunie 2020. Sedinta fusese menita sa arate felul in care municipalitatea are grija de oras cand vine vorba despre noi dezvoltari imobiliare dorite in Cluj-Napoca si traficul generat de acestea. Aceasta in conditiile in care primarul Emil Boc foloseste ca pretext studiile de trafic in decizia sa de a aviza sau nu proiecte imobiliare propuse in Cluj-Napoca (Detalii: Boc ii obliga pe ... citeste toata stirea