Un proiect imobiliar rezidential pe 15,5 hectare din satul Rascruci, comuna Bontida unde se organzieaza festivalul Electric Castle, este propus pe terenul fostei ferme zootehnice Ovinex din localitate, detinuta de societarea Seradria Co din Bucuresti. In proiect a fost coptata si Primaria Bontida, dupa ce beneficiarii i-au donat un teren unde sa fie edificata o cresa in programul Ministerului Dezvoltarii, dar si alti proprietari. Intentia este de a se construi un ansamblu rezidential cu peste ... citeste toata stirea