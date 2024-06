Dupa zile consecutive de cod galben de canicula in Cluj, Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj le aminteste angajatorilor ca au o serie de obligatii fata de salariati, altfel risca amenzi.Astfel, ITM Cluj arata ca in contextul temperaturilor extreme - in sensul legii, prin temperaturi ridicate extreme se inteleg temperaturile exterioare ale aerului, care depasesc +37 gradeC sau, corelate cu conditii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel - angajatorii trebuie sa asigure o serie ... citește toată știrea