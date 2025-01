Durere fara margini la un colegiu de elita din Cluj: Alexandra Rus, o eleva iubita de colegi, a plecat la ceruri: "Ai fost o raza de soare!"

Durere fara margini la Colegiul National "Mihai Viteazul" din Turda: Alexandra Rus, o fosta eleva iubita, a trecut in nefiintaSeara de vineri, 24 ianuarie 2025, a fost marcata de o veste tragica care a indoliat comunitatea Colegiului National "Mihai Viteazul" din Turda. O postare emotionanta pe pagina de Facebook a colegiului anunta trecerea in eternitate a Alexandrei Rus, o fosta eleva care a lasat o amprenta profunda in inimile colegilor si profesorilor."Cu inimile indurerate, anuntam ... citește toată știrea