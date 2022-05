E cam imposibil sa treaca doua masini prin sensul giratoriu de pe Frunzisului - VIDEO din drona

Imaginile din drona arata ca in sensul giratoriu de pe Frunzisului este aproape imposibil sa treaca doua autoturisme in acelasi timp.Strada Frunzisului are doua benzi pe sens, iar inainte de construirea sensului giratoriu, tocmai aceasta era problema, faptul ca traficul este "gatuit" de curba de la Lidl. Acum traficul este "gatuit" de sensul giratoriu de la Lidl.Primaria a lasat pe mana investitorilor privati Winds si Lidl amenajarea acestui sens giratoriu, in care s-ar fi investit 2,6 ... citeste toata stirea