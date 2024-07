E haos din nou din cauza Wizz Air! Zeci de clujeni se revolta, cursele sunt anulate fara explicatii: "Eu maine am parastas, nimeni nu zice nimic"-VIDEO

Intr-o perioada in care multi pornesc in vacanta, dam piept cu un val de zboruri anulate sau intarziate. Este haos pe aeroporturile din Europa. De pilda, zeci de clujeni trebuiau sa ajunga aseara la Cluj din Dortmund. Insa, cursa a fost anulata in ultimul moment. Desi pasagerilor li s-a zis ca sambata ca la 10 este zborul, situatia nu s-a rezolvat nici pana in acest moment."Zborul Dortmund - Cluj-Napoca este iar amanat. Ar fi trebuit aseara la ora 20:30 sa zburam, ulterior l-au amanat inca o ... citește toată știrea