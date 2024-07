E haos la Penitenciarul Gherla din Cluj. Cum si-a pierdut acolo viata un barbat condamnat la mai putin de doi ani de inchisoare

Un detinut de 47 de ani a fost gasit mort in baia unei celule la Penitenciarul de Maxima Siguranta Gherla, anul trecut, in data de 11 septembrie 2023. Efectuarea necropsiei a dezvaluit ca barbatul a avut parte de o moarte violenta. La aproape 1 an distanta, un material realizat de catre pressone, dezvaluie detalii cutremuratoare din ziua tragediei.In noaptea de 10 spre 11 septembrie 2023, in camera E 7. 25, sectia 7 a Penitenciarului de Maxima Siguranta Gherla, un barbat este ucis.O.C.D. ... citește toată știrea