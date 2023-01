E monopol pe gunoiul Clujului, asa ca PLATIEsI! SUPERCOM taxeaza mai scump deseurile colectate selectiv, care apoi sunt vandute

Supercom, noua firma care are monopol pe judetul Cluj, in ceea ce priveste colectarea deseurilor a intrat din 27 ianuarie 2023 in paine.Culmea este ca deseurile colectate selectiv costa la fel ca si cele adunate la gramada."Sumele obtinute din valorificarea deseurilor reciclabile nu acopera costurile de transport. Asa a fost facuta licitatia de ADI ECO Metropolitan. Masinile colecteaza deseurile de trei ori pe saptamana, cate o masina pentru fiecare fractie, deci 12 transporturi pe saptamana, ... citeste toata stirea