O firma ofera turistilor straini excursii la Salina Turda, iar tariful cerut este exagerat 608,11 lei, de persoana.E drept ca ofera transport, un ghid si accesul in Salina, dar tot este exagerat. Intrarea este de 60 de lei de persoana in weekend, dar sa ceri de 10 ori mai mult pentru un ghid si transport pare a fi prea mult."Coborati in vechea salina din Turda, cunoscuta sub numele de Salina Turda. Ghidul va va impartasi originea formarii rocii sarate si istoria fascinanta a exploatarii sarii. ... citeste toata stirea