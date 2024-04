E oficial! UMF Cluj a anuntat calendarul concursului de admitere pentru anul universitar 2024-2025

Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca a anuntat calendarul pentru admiterea din anul universitar 2024-2025.Inscrierea candidatilor va avea loc intre 1 si 6 iulie, in intervalul orar 8:00 - 16:00.Examenul scris se va desfasura pe data de 21 iulie, iar contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi.Locurile se confirma in perioada 29 iulie si 9 august.Calendarul complet al concursului de admitere:1 iulie - 13 iulie 2024 (inclusiv 6 iulie si 13 iulie) in ... citește toată știrea