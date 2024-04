E.ON Gaz Cluj, acuzat ca a taiat gazul pensionarilor, fara a emite facturi sau instiintari de deconectare

Mai multi pensionari clujeni s-au trezit cu gazul taiat si au facut coada in fata sediului E.ON Gaz Cluj, pentru a cere socoteala. Oamenii spun ca nu au primit facturi in ultimele luni sau somatii de deconectare, asa ca nu au stiut ca sunt restantieri.Vincze Anamaria (72 de ani) locuieste pe strada Corneliu Coposu, nr. 14, iar fiul ei ne-a relatat ca femeia s-a trezit luni dimineata fara gaz. "Ne-au taiat gazul fara sa fi primit facturi si fara sa avem vreo instiintare ca suntem in perioada de ... citește toată știrea