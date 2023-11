Tribunalul Cluj a respins ca ramasa fara obiect cererea de chemare in judecata formulata de biroul Mossfern prin care proiectantii au cerut instantelor sa constate ca nu au nicio culpa in incetarea contractului cu Primaria pentru asistarea lucrarilor de modernizare din zona Kogalniceanu-Universitatii. Orasul va restitui firmei taxa de timbru (19.745 lei) iar arhitectul Arnold Macalik, cel care conduce biroul, se va reintoarce in proiect si va superviza finalizarea santierului, potrivit ... citeste toata stirea