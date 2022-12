E posibil asa ceva la investitii de 1 miliard de euro? Trenurile nu mai opresc in halta de la Tetarom 3, pentru ca nu are cine curata macazul

Trenurile nu mai opresc in halta Tetarom 3, de la Jucu, un parc industrial enorm, pentru ca CFR nu are angajati care sa curete macazele."Din 11.12, CFR a modificat mersul trenurilor, discret, in liniste.In 12.12, la ora 16:40, un grup de peste 10 tineri angajati ai unei multinationale din parcul industrial Tetarom III astepta trenul catre Cluj... Ca in fiecare zi, unii de peste un an, cu abonament. Temperaturile sunt negative, iar vantul bate puternic, trenul trece si mecanicul ne face semn ... citeste toata stirea