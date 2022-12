E sezonul, tone de petarde confiscate la Cluj

E sezonul, mai multi clujeni au fost prinsi comercializand ilegal petarde, cantitatea confiscata ajunge la tone doar in aceasta saptamana.Astfel, din 26 pana in 29 decembrie in Cluj au fost constatate sapte infractiuni, a fost aplicata o amenda si puse in executare doua mandate de perchezitie intr-o actiune de profil de amploare, la persoane banuite de efectuarea de operatiuni ilicite cu articole pirotehnice. Rezultatul - 2,2 tone de articole pirotehnice indisponibilizate, in valoare de peste ... citeste toata stirea