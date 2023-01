Chiar daca vinerea se circula gratuit in Cluj-Napoca, pe mijloacele de transport in comun, oamenii nu se inghesuie sa foloseasca autobuzele sau treoleibuzele.Traficul pe axele importante Est - Vest si Nord -Sud a fost la fel de intens ca in reestul saptamanii. Oare clujenii asteapta ... citeste toata stirea