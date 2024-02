Echipa Phoenix, formata din elevi ai Liceului ,,Avram Iancu" din Cluj, a castigat faza regionala a Campionatului National de Robotica - FOTO

Echipa de robotica Phoenix, formata din elevi ai Liceului Teoretic ,,Avram Iancu" din Cluj-Napoca, a reusit, pentru al doilea an la rand, castigarea competitiei regionale si calificarea la etapa nationala a Campionatului National de Robotica.Anul acesta, etapa regionala a avut loc la Cluj-Napoca, in perioada 9-11 februarie, etapa in care elevii liceului au fost selectati in ... citește toată știrea