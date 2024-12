Echipamente de o jumatate de milion de euro la sectiile de ortopedie ale spitalului judetean Cluj, sunt "foarte importante" dupa cum anunta institutia.Astfel, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Cluj a anuntat ca a achizionat recent si a pus in functiune in Sectiile Clinice de Ortopedie-Traumatologie o serie de echipamente medicale foarte importante, "necesare asigurarii in conditii optime a serviciilor medicale chirurgicale acordate pacientilor".E vorba de un aparat de radioscopie ... citește toată știrea