Echipamente medicale noi la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Cluj! Investitia se ridica la peste 650.000 de lei

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello" din Cluj-Napoca va beneficia de noi echipamente medicale, in valoare de 671.000 de lei, din bani europeni.Autoritatile locale au publicat in SEAP un anunt privind achizitionarea a sase tipuri de echipamente si produse destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale in Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Cluj.Printre aparaturile care ... citește toată știrea