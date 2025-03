Eclipsa de soare 2025! Fenomenul astronomic va fi vizibil si din Cluj. Vezi la ce ora incepe

O eclipsa partiala de Soare, vizibila si din Romania, va avea loc in 29 martie, au anuntat reprezentantii Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu".Potrivit acestora acoperirea Soarelui de catre discul Lunii va fi una redusa, de maxim 1%, doar in regiunile din nord-vestul tarii.Pentru ca ne aflam la marginea umbrei Lunii, eclipsa va dura foarte putin, incepand in jurul orei in jurul orei 13:00, cu un maxim in jurul orei 13:20, si se termina la maxim 20 de minute dupa ce are maximul. ... citește toată știrea