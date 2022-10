Eclipsa partiala de Soare, vizibila maine si de la Cluj! Ora la care va incepe fenomenul astronomic

O eclipsa partiala de Soare, vizibila si din Romania, va avea loc maine, 25 octombrie. Fenomenul astronomic va fi vizibil si de la Cluj. Cei care doresc s-o admire in conditii de siguranta sunt invitati la Observatorul Astronomic."O eclipsa de Soare se produce atunci cand Soarele, Luna si Pamantul se aliniaza in acelasi plan, Luna acoperind partial sau total astrul diurn. La Cluj-Napoca, eclipsa debuteaza la ora 12h 21m si se incheie la ora 14h 42m, maximul de acoperire (38%) fiind inregistrat ... citeste toata stirea