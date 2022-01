Economistii de la UBB Cluj care monitorizeaza pandemia: Ne apropiem de valorile record ale valului precedent

Ne apropiem de valorile record ale valului precedent in ceea ce priveste numarul de cazuri de COVID-19 depistate, anunta azi economistii din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj, care monitorizeaza pandemia si efectele ei in Romania."Modelul nostru de previziune estimeaza ca in cursul acestei saptamani numarul cazurilor zilnice se va apropia (sau chiar trece) de cifrele aferente varfului valului 4", transmite echipa care gestioneaza proiectul de cercetare. Adica s-ar putea inregistra ... citeste toata stirea