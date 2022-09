Editia de toamna a expozitiei de minerale Mineralia va fi organizata intre 7 si 9 octombrie la Muzeul Etnografic, vedeta e un mineral gasit, in Romania, intr-o singura exploatare

Editia de toamna a expozitiei de minerale Mineralia va fi organizata intre 7 si 9 octombrie la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, anunta azi organizatorii. Vedeta e un mineral gasit, in Romania, intr-o singura exploatare.Aceasta e a doua editie din acest an a expozitiei dedicata mineralelor, cu sute de tipuri de minerale, cristale cu dimensiuni impresionante, roci, fosile si meteoriti - plus bijuterii confectionate din pietre de podoaba, pietre fine sau semipretioase, perle, colari si ... citeste toata stirea