Editia din acest an a Balului Operei, a 30-a, are loc sambata.Balul Operei are loc, ca de obicei, la Opera Nationala din Clj-Napoca. "Se anunta o seara de neuitat, in care atmosfera festiva va cuceri prin fiecare detaliu", promit organizatorii.Spectacolul e programat sambata seara, cu primirea invitatilor la ora 19 si program artistic la ora 20. Acesta din urma incepe cu intonarea imnului de stat al Romaniei de catre Muzica Reprezentativa a Ministerului Apararii Nationale si intonarea ... citește toată știrea