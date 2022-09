Editia revizuita a volumului de poezii ce include celebra "De juventute", cu versul mai cunoscut decat poezia si decat autorul sau, "E toamna nebun de frumoasa la Cluj", se lanseaza maine in centrul orasului.Autorul poeziei - si a volumului - este poetul clujean Horia Badescu, laureat in 2021 al Premiului Uniunii Scriitorilor din Romania, printre altele. Este autorul catorva zeci de volume de poezie, eseuri si romane, publicate in Romania, Franta, Belgia, Bulgaria, Macedonia, Spania si ... citeste toata stirea