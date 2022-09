Editie aniversara dupa pandemie. Mai putin de o saptamana pana incep Zilele Clujului. Ce evenimente sunt pregatite pentru clujeni

Editia a X-a a Zilelor Clujului va incepe, joi, 6 octombrie. Clujenii sunt asteptati la avenimentele programate in Piata Unirii, Parcul Central, pe Bulevardul Eroilor si strada Potaissa, in Piata Muzeului, in campusul USAMV, la bazele sportive din Manastur si Gheorgheni, in Piata Karl Liebknecht, Iulius Parc, pe strada Napoca si in multe alte locuri din oras.Pentru editia aniversara a Zilelor Clujului, dupa ce evenimentul a fost pus pe pauza in pandemie, au fost pregatite concerte (in Piata ... citeste toata stirea