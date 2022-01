Educatia rutiera in scoli este o urgenta nationala! O fetita de 12 ani a sarit in fata unei ambulante in misiune

Un medic de la Serviciului Judetean de Ambulanta Botosani a fost la un pas de a fi implicat intr-o mare tragedie. Intamplarea a avut loc ieri, 20 ianuarie, in timp ce echipajul era intr-o misiune considerata a fi de grad zero. Vehiculul avea toate semnalele in functiune.In dreptul trecerii de pietoni de la Liceul de Arte din Botosani, un copil a sarit efectiv, in fuga, pe trecere, oprindu-se la cativa centimetri de autosanitara."Ne deplasam in regim de urgenta maxima la un caz medical. O ... citeste toata stirea