Efectele Summitului NATO asupra Romaniei. O experta in securitate explica necesitatea unei flote aliate in Marea Neagra

Numarul militarilor NATO din Europa va ajunge de la 40.000 la 300.000, iar o crestere semnificativa va fi in tarile din flancul estic, printre care si Romania, spune experta in securitate Iulia Joja. Din pacate, adauga ea, perioada in care Alianta va interveni decisiv in cazul unei invazii ramane 180 de zile. Iulia Joja, care preda Securitate europeana la doua universitati din Washington si la Institutul Diplomatic al SUA explica pentru "Adevarul" efectele summitului NATO asupra Romaniei si ... citeste toata stirea