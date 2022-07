Electric Castle, luat cu asalt de zeci de mii de festivalieri, in a doua seara. Urmeaza show-ul Twenty One Pilots

Zeci de mii de oameni au petrecut la Electric Castle, festival care are loc in localitatea clujeana Bontida, la circa 35 de kilometri de Cluj-Napoca. Vineri, 15 iulie, cap de afis sunt americanii de la Twenty One Pilots. Doi ani au fost nevoiti sa astepte fanii Electric Castle pana sa revina la festivalul lor favorit, la castel, dupa o pauza fortata cauzata de pandemie. Chiar daca anul trecut Electric Castle a fost organizat la Cluj, atmosfera nu a mai fost aceeasi din cauza pandemiei, iar ... citeste toata stirea