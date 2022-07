Electric Castle, ziua 3. Toate drumurile au dus la COADA. Participant: "Am stat mai mult la coada decat in festival." Val de ironii pentru proasta organizare

Una dintre optiunile de transport recomandate de organizatori pentru a ajunge la festivalul Electric Castle de la Bontida, transportul cu autobuzul, s-a dovedit ineficient in a treia noapte a evenimentului, cand s-a stat la cozi interminabile, incepand de la miezul noptii, dupa ce s-a inchis scena principala.Daca la ora 3.40, un participant norocos ajungea in dreptul ghiseului din sat unde se vand bilete de transport, pana sa se imbarcheze in autocar, a stat in picioare, la coada, pana la ora ... citeste toata stirea