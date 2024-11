Elena Lasconi in turul doi la alegerile prezidentiale, anuntata de USR : ,,Marcel Ciolacu sa-si recunoasca infrangerea"

In urma numaratorii paralele facute de partid, candidata USR l-ar fi depasit pe Marcel Ciolacu in ceea ce priveste numarul de voturi, anunta Cristian Seidler, seful de campanie al Elenei Lasconi, intr-o declaratie de presa sustinuta in aceasta dimineata.Mai mult decat atat, acesta i-a cerut presedintelui PSD sa isi anunte infrangerea in ... citește toată știrea