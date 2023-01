Elena Udrea se plange ca "grupul de la Cluj" incearca sa-i preia abuziv proiectul imobiliar mamut: "Dovezi? Evident ca am!"

Elena Udrea alaturi de partenerul ei de viata Adrian Alexandrov se afla in spatele amplului proiect imobiliar, "Transilvania Smart City", din Cluj-Napoca, mult promovat in faza initiala, laudat inclusiv de edilul Emil Boc.Elena Udrea este acum in inchisoare, dupa condamnare definitiva din dosarul Gala Bute, dar continua sa se exprime pe retele de socializare. Joi seara, aceasta s-a plans ca se incearca preluarea "abuziva" a proiectului imobiliar pe care l-a demarat, indicand un asa zis "grup ... citeste toata stirea