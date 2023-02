Elev din Cluj batjocorit in excursia cu scoala. Mama: "Au urinat pe fata lui". Unul dintre abuzatori este nepotul unui mahar din Primarie

Un elev din clasa a noua, de la un liceu din Huedin, a fost batjocorit de colegi in excursia scolii. Autorii umilintei la care a fost supus baiatul au si filmat si s-au laudat cu isprava lor.Excursia a fost la Viena, in toamna anului trecut, dar pana acum s-a tinut totul secret in ciuda eforturilor mamei de a-i pedepsi pe autori. Unul dintre elevii abuzatori este nepotul celui de-al treilea om din Primaria Huedijn, care ocupa functia de secretar al orasului.Copilul a devenit tot mai retras, ... citeste toata stirea