Elev din Cluj, CONDAMNAT la zece luni de inchisoare pentru trafic de adeverinte medicale. A fost dat in vileag de o profesoara

Un tanar de la un liceu din Cluj-Napoca, abia devenit major, a fost condamnat la zece luni de inchisoare, cu suspendare, pentru infractiunile de complicitate la fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata si de complicitate la uz de fals, in forma continuata. Baiatul a fost acuzat de trafic de adeverinte medicale in propriul liceu. Politistii au descoperit peste o suta de adeverinte falsificate si vandute de elevi ce plasmuiau hartiile pe care treceau parafe si nume inexistente de