Elev din Cluj-Napoca, condamnat la inchisoare pentru ca a agresat doi controlori. S-a folosit de ciocanul de spart geamuri in caz de urgenta

Un elev de liceu din Cluj-Napoca a fost condamnat definitiv la 1 an si 2 luni inchisoare cu suspendare pe un termen de supraveghere de 2 ani pentru ultraj. Mai exact, tanarul a lovit cu pumnii, telefonul si ciocanul de spart geamul in caz de urgenta doi controlori pe un autobuz CTP Cluj-Napoca, scrie clujust.ro.Potrivit datelor de la dosar, inculpatul are 11 clase, este elev, fara loc de munca si fara antecedente penale. Pe langa pedeapsa, tanarul a fost obligat de magistratii Curtii de Apel ... citește toată știrea