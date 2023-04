O eleva de 14 ani a ajuns miercuri la UPU Cluj, in stare grava. Aflata la scoala in Saptamana Verde, fata a mancat niste jeleuri, iar la un moment dat s-a inecat.Abia dupa sosirea unui echipaj medical de la Gherla s-a reusit extragerea jeleului.Medicul dr. Corina Dumitru de la Ambulanta Gherla spune pentru gherlainfo.ro ca jeleul era destul de mare. "Era blocat la intrarea in trahee, practic s-a lipit de aceasta. Doar cu laringoscopul putea fi vizualizat. Era un jeleu alb cu verde, cu aroma ... citeste toata stirea